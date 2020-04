Covid-19: Cadeias nacionais suspendem visitas e aumentam número de chamadas telefónicas diárias para evitar risco de contágio

O presidente da Associação dos Agentes Prisionais denunciou o que considera a falta de medidas concretas na prevenção de possível contágio e propagação do novo coronavírus nas cadeias nacional.

Bernardino Semedo, afirma que as únicas medidas tomadas até ao momento, foi a implementação de espaços de lavagem das mãos nas cadeias. Para este responsável, a situação dos agentes prisionais é complica e apela para a implementação de melhores medidas.

Por seu lado, o diretor- geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Paulo Tavares, desmente estas afirmações, dizendo que desde do dia 22 de Março, várias medidas foram tomadas, entre as quais, aponta a suspensão de visitas, a transferência de reclusos e a paralisação do regime aberto para o exterior, entre outras.

Para o director dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, estas medidas estão em linha com as recomendações das autoridades sanitárias.

Destaca ainda a criação de um espaço, que foi identificado para isolamento nas cadeias, em caso de suspeitas de infecção, tanto de funcionários como reclusos.

Também os reclusos que dão entrada nos serviços penitenciários do país, passam por uma quarentena profilática por um período de 14 dias, em que é feito um acompanhamento pelo médico de serviço.

Portanto, assegura que os serviços Prisionais e de Reinserção Social estão em contacto permanente com a Direção Geral de Saúde, para a obtenção de material de proteção individual, no caso de máscaras.

Para fazer face à suspensão das visitas familiares, Paulo Tavares revela que foi aumentado o número de chamadas diárias dos reclusos para as respetivas famílias.

Paulo Tavares diz que os serviços prisionais do país estão a acompanhar a evolução da situação vigente no país e que a tarefa é evitar quaisquer contágios em qualquer estabelecimento prisional do país.