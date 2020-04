Oficial: Wimbledon cancelado pela segunda vez na história

Uma das maiores provas do circuito mundial do ténis não se irá realizar em 2020.

A organização do Torneio de Wimbledon, o mais antigo torneio de ténis do mundo, confirmou, esta quarta-feira, o cancelamento da edição 2020 da prova.

Na origem desta decisão está a propagação da pandemia do novo coronavírus, que continua a fazer mossa na saúde pública e, naturalmente, no mundo do desporto.

“A prova foi cancelada devido às preocupações que temos com a saúda pública resultantes da pandemia do coronavírus”, anunciou a organização do torneio, através do seu site oficial.

Vale lembrar que esta é apenas a segunda vez, desde 1887, data em que o Torneio de Wimbledon se disputou pela primeira vez, que a competição é cancelada. A primeira remonta à Segunda Guerra Mundial, que obrigou Wimbledon a parar entre 1940 e 1945.

A edição 2020 do Torneio de Wimbledon, vale lembrar, tinha início previsto para 29 de junho deste ano, terminando cerca de duas semanas mais tarde, a 12 de julho. A prova só irá regressar no próximo ano e deverá ser realizada entre os dias 28 de junho e 11 de julho de 2021.

