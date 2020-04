UEFA confirma adiamento dos jogos das seleções agendados para junho

1/04/2020 15:47 - Modificado em 1/04/2020 15:47

Partidas internacionais foram adiadas para data ainda por definir.

© Reuters

Na sequência da reunião, por videoconferência, entre a UEFA e os responsáveis das 55 associações que a compõem, o organismo que tutela o futebol a nível europeu decidiu adiar todos os jogos de seleções nacionais que estavam agendados para junho deste ano.

A decisão surge como consequência da propagação da pandemia do novo coronavírus, que deixou o futebol em suspenso, e diz respeito não só ao futebol masculino, como ao feminino e aos escalões de formação.

Para junho, vale destacar, estavam agendados não só encontros de cariz particular, mas também dos play-offs de qualificação do Euro’2020 – entretanto adiado para 2021 – e para o Campeonato da Europa de futebol feminino, do próximo ano.

A Seleção Portuguesa, por exemplo, tinha encontro marcado com a Espanha (5 de junho) e Malta (9 de junho), mas estas duas partidas amigáveis ficam, agora, em suspenso.

A UEFA confirmou ainda o adiamento, também para data ainda por definir, da fase final da Liga dos Campeões de futsal, inicialmente prevista para abril deste ano.

Por NM