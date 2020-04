Cruz Vermelha suspende pagamento dos prémios do Totoloto Nacional

1/04/2020 14:53 - Modificado em 1/04/2020 14:53

O Departamento de Jogos Sociais da Cruz Vermelha de Cabo Verde, comunicou esta quarta-feira, que por razões de “força maior” o pagamento dos prémios do Totoloto Nacional está suspenso temporariamente.

A informação foi avançada pela Cruz Vermelha na sua página oficial, dando conta desta suspensão temporária da entrega dos prémios aos vencedores. No entanto, a mesma fonte não avança uma possível data para retomar a entrega dos prémios. De salientar que no passado dia 30 de Março, a Cruz Vermelha anunciou a suspensão do Totoloto Nacional, por causa do cancelamento dos voos domésticos impostos pela pandemia do novo coronavírus e também para evitar aglomerações de pessoas nas agências, sinalizadas para os apostadores.