Covid -21: Ritmos de transmissão e a evolução dos casos em Cabo Verde

1/04/2020 01:48 - Modificado em 1/04/2020 01:48

As autoridades sanitárias de Cabo Verde,até agora, não explicaram os ritmos de transmissão e a evolução dos casos de COVID 19 em Cabo Verde. Apenas são avançados números de casos ou de casos suspeitos, casos suspeitos que deixam de ser, mas não há uma perspetiva da evolução e nem sabe por que se passa de um número para outro, como tem acontecido nos outros países.

A não apresentação de dados científicos, pelo menos técnicos, tem levado a certas “teorias da conspiração” no sentido que “O governo não está a dizer tudo”. Isto por que a maioria das pessoas, em particular os Doutores COVID 19, que invadiram a rede social cabo-verdiana, acham que o surgimento de um único caso iria originar uma infeção em massa. Não entendem e ninguém lhes explicou porque num hotel com 850 pessoas surgiu um caso de coronavírus e, até agora, apenas uma pessoa foi testada positiva.

Vejamos a evolução dos casos de COVID 19 em Cabo Verde

Dia 20 confirmou-se o primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde. O paciente é um turista inglês que estava hospedado num resort na Boa Vista.

Dia 21 Um homem inglês, de 56 anos – que viajou com o cidadão inglês de 62 anos, primeiro caso da doença em Cabo Verde – e uma cidadã holandesa, de 60 anos testam positivo

O novo caso na Boavista só viria a ser confirmado no dia 28, trata-se de um técnico de manutenção do hotel Karamboa, onde esteve hospedado o cidadão inglês que viria a morrer. Sendo assim da cadeia de transmissão que foi originada pelo cidadão inglês surgem dois casos positivos. O caso do cidadão nacional sete dias depois.

Do caso positivo da cidadã holandesa que estava noutro hotel da Boavista , ate agora não se sabe se originou contágios locais. Sabe-se que o marido dela testou negativo .

Com o cordão sanitário imposto na Boa Vista, no dia 20 , tentou-se manter os dois focos de transmissão na ilha. Em relação às pessoas que saíram da Boa Vista antes do dia 20 e ate hoje, 31, ainda não foi revelado nenhum caso positivo .

Primeiro caso importado: o foco da Praia

O segundo foco de infeção ou possível cadeia de transmissão surgiu na cidade da Praia e foi revelado no dia 25. O paciente é um cidadão nacional, de 43 anos, que vive na cidade da Praia e voltou recentemente de uma viagem a França, tendo passado também por Portugal.

No dia seguinte, 26, o teste à esposa do cidadão nacional, de 43, residente na Praia, que foi diagnosticado com coronavírus, também teve resultado positivo. E ate hoje, 31 não foi revelado nenhum caso positivo que pode ter sido originado por este foco. Os casos suspeitos têm dado negativo.

Estes dados precisam de uma explicação técnica . Por que a cadeia de transmissão se comporta desta forma em Cabo Verde? Nos três focos existe um padrão comum: apenas os companheiros/as dos infetados foram contaminados, exceção ao técnico de manutenção do hotel onde o primeiro caso esteve hospedado. Quebrou ai a cadeia de transmissão ou iniciou-se outra? Em apenas seis casos registou-se uma morte é essa a taxa de letalidade do vírus em Cabo Verde?

A estratégia das autoridades sanitárias passa por testar apenas quem apresenta sintomas? E se estiverem infetados antes do teste? Qual o ritmo da transmissão em Cabo Verde? Infetados não diagnosticados aceleraram a explosão do coronavírus ?

Pesquisadores chineses e norte-americanos , num estudo publicado na revista Science, usaram os dados de infeção das primeiras semanas para estabelecer um modelo da evolução temporal e espacial do coronavírus primeiro em Wuhan, foco inicial da pandemia, e depois em outras 375 cidades chinesas. concluiu que até o isolamento forçado de Wuhan, 86% de todas as infeções não estavam sendo detetadas. Ou seja, apenas 14 em cada 100 infetados estavam sob controle. Os demais, assintomáticos ou com sintomas leves, continuavam levando vida normal. Assim, por muitos dias houve dois ritmos de transmissão muito diferentes. Naquele 23 de janeiro só havia 801 casos documentados, enquanto o total de infetados deveria ser de 13.118.

O estudo defende que a explosão de casos de Covid-19 na China se deveu em grande medida aos indivíduos com sintomas leves ou assintomáticos que não foram detetados”, afirma em nota Jeffrey Shaman, professor de Ciências da Saúde Ambiental na Universidade Columbia (EUA). “Dependendo de seu caráter contagioso e seu número, os casos não detetados podem expor ao vírus uma porção muito maior da população que se previa”, acrescenta Shaman. Esse coautor do estudo conclui: “Estas transmissões invisíveis continuarão representando um grande desafio para conter o surto”. A conclusão deste estudo aponta para que infetados não diagnosticados aceleraram explosão do coronavírus na China .