Ex-trabalhadores da Cabocem do Porto Novo vencem processo de retribuição salarial contra empresa em mais de cinco milhões de escudos

1/04/2020 01:14 - Modificado em 1/04/2020 01:15

Após três anos, conforme o Acórdão do Tribunal da Comarca do Porto Novo, no âmbito do Processo dos ex-trabalhadores da Cabocem da cidade do Porto Novo, Santo Antão, recebem cinco meses de salários atrasados, mais indeminzação em mais de cinco milhões de escudos.

Em comunicado, o Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão “SLTSA”, assegura que todos já estão a receber os respectivos valores, de acordo os direitos adquiridos por estes.

Inicialmente, valor total geral seria ao nível da retribuição atrasada cinco meses, no total no valor de 2.427.260,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta escudos) + indemnização por antiguidade, um, mês por cada ano de serviço, o que equivale a 2.945.548,00 (dois milhões, novecentos quarenta e cinco mil, quinhentos e oito escudos).

No total, o montante distribuído de 5.372.808,00 (cinco milhões, novecentos quarenta e cinco mil, quinhentos quarenta e oito escudos).

De realçar, que todos os trabalhadores, foram unânimes e pelo arrastar do processo nº 3, datada de 28/05/2013, que deveriam receber este valor, mas também, por se tratar de um processo complexo, mas também, pela perda do valor comercial dos equipamentos, arrestados pela justiça à favor destes.

Ainda a direcção do sindicato apela a responsabilidade de todos, com relação a prevenção do Covid-19/ novo coronavírus, nomeadamente, à todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo, enfrentando essa problemática e que todos devem estar preparados e prevenidos deste que é um problema mundial.