Ministério da Saúde alerta para abusos no uso da Linha Verde Covid-19

1/04/2020 00:43 - Modificado em 1/04/2020 00:48

A Linha Verde 800 11 12, é o número para o qual poderá ligar para obter informações/esclarecimentos e procedimentos em caso de sintomas suspeitos do novo coronavírus. No entanto, as denuncias vão no sentido de muitas pessoas estarem a usar este recurso de de forma leviana e irresponsável, ao ponto de chegar a congestioná-la.

Uma atitude, que de acordo com o Diretor Nacional da Saúde, é extremamente prejudicial e coloca em causa boa parte do esforço conjunto que está a ser feito.

Por isso, Artur Correia, critica esta atitude de algumas pessoas e apela ao bom senso e civismo aconselhando-as a parem de brincar com o sistema, pois tal pode ocasionar o corte ao acesso a uma pessoa que necessita de informações, e como consequência pode prejudicar o país.

Segundo este responsável, esta é uma luta de todos e invoca a responsabilidade das pessoas que, no seu entender estarão a proteger a sua saúde, da sua família, da sua comunidade e de Cabo Verde. “Temos que ter a responsabilidade individual e coletiva nesta questão de combate ao novo coronavírus.

Assegura ainda que é com o apoio de todos “podemos” sair dessa situação da melhor forma possível.

O governo recorda que o país está em Estado de Emergência e o combate à propagação da Covid-19 obriga à responsabilidade de todos nesta luta comum.