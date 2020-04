Parlamento reúne-se esta quarta-feira com apenas 38 deputados – UCID fica de fora

1/04/2020 00:17 - Modificado em 1/04/2020 00:17

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) diz que não foram considerados para esta sessão extraordinária do Parlamento que acontece esta quarta-feira, 01 Abril, para ratificar a autorização do estado de emergência e aprovar duas propostas de lei.

O Parlamento vai reunir, em sessão plenária extraordinária, para ratificar a autorização concedida ao Presidente da República para decretar o estado de emergência vigente no país e para apreciar e aprovar duas propostas de lei. A primeira que estabelece as medidas excecionais e temporárias em resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus e uma proposta de lei do governo que altera a lei orgânica do Banco de Cabo Verde.

A UCID, representada por três deputados no Parlamento, não participa, devido às restrições em termos de deslocações aéreas e marítimas. Esta sessão plenária realiza-se apenas com deputados residentes na ilha de Santiago.

António Monteiro, líder da UCID, denuncia que não foram levados em conta e considera que esta é uma atitude “extremamente má para democracia, independentemente do país estar a viverem sob o decreto de estado de emergência. Apesar disso, o deputado defende que é possível marcar presença de forma virtual.

Embora admita que seja uma sessão importante para aprovar documentos importantes para o país continuar a funcionar de forma normal, apesar da situação atual, entende que o país “não é refém do MPD e do PAICV”.

Com a participação do Movimento para Democracia, MPD, com 23 deputados, a líder parlamentar do partido, Joana Rosa, justifica esta sessão, com a necessidade de proteger os cabo-verdianos e as empresas.

O Partido Africano para Independência de Cabo Verde, PAICV, participa com 15 deputados. Rui Semedo diz que deveriam ter mais um dia de preparo, uma vez que os deputados receberam a iniciativa, na noite de terça-feira, e como tal tiveram pouco tempo para se prepararem.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, garante que serão tomadas todas as precauções de distanciamento recomendadas pelas autoridades sanitárias.