3º dia do estado de emergência: Centro com pouco movimento e em alguns bairros a vida segue – vídeo

31/03/2020 23:54 - Modificado em 31/03/2020 23:54

Ao terceiro dia do estado de emergência, a ilha de São Vicente continua a viver como tem feito por estes dias, uns respeitando confinados em casa e outros continuam a viver de forma normal.

Nos bairros, por exemplo, a vida segue ao ritmo normal, com as crianças e adolescentes nas ruas a brincarem e na orla marítima, no final do dia, pessoas no seu treino diário para manter a forma.