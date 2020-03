Artur Correia garante que casos importados de covid-19 em Portugal estiveram em Cabo Verde num período de incubação do vírus

31/03/2020 18:40 - Modificado em 31/03/2020 18:40

Foto: Inforpress

O Director Nacional da Saúde, assegurou que neste momento a única informação que receberam da Direção Geral de Saúde portuguesa é que os quatro casos importados de Cabo Verde, relatados no domingo em Portugal, estiveram no país durante o período da incubação do vírus.

Artur Correia, assegurou que Cabo Verde tem uma “boa cooperação” com Portugal em todos os domínios, e na saúde é “exemplar”, por isso diz compreender o período que estão a passar neste momento devido a pandemia do covid-19 naquele país europeu.

Nisto afiançou que já foram estabelecidos dois contactos e que espera até esta quarta-feira ter alguma informação concreta de qual ilha, e hotel estiveram hospedados para que se possa “resolver este problema”.

Sobre a Linha Verde 800 11 12, pediu aos cabo-verdianos para não brincarem ligando para a linha que serve de apoio para aqueles que realmente precisam deste serviço. “Algumas pessoas têm telefonado não pelas razões da criação da linha, mas sim para tentar brincar com o sistema e isso pode cortar o acesso a uma pessoa que realmente precise, sendo que isto poderá custar caro ao país” referiu.