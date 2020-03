Covid-19: São Vicente volta a ter um caso suspeito cinco dias depois

31/03/2020 18:32 - Modificado em 31/03/2020 18:33

A Direção Nacional da Saúde, anunciou hoje um caso suspeito de coronavírus em São Vicente, onde neste momento a Delegacia de Saúde de São Vicente está a acompanhar 29 pessoas que estão em quarentena domiciliaria. O último caso suspeito na ilha foi registado no dia 26 de Março.

A cada dia que passa a Delegacia de Saúde está tendo menos pessoas sob a sua supervisão, pessoas essas que regressaram de áreas afetadas pela pandemia do covid-19. Se na segunda-feira, a Delegacia de Saúde tinha sob o seu acompanhamento 48 pessoas, nesta terça-feira o Delegado de Saúde, Elísio Silva, garantiu ao NN que este número teve um decréscimo passando agora a estar em quarentena domiciliar 29 pessoas. Sendo 27 destes cidadãos nacionais e dois cidadãos de nacionalidade alemã.

Para a mesma Elísio Silva, este número certamente irá sofrer uma redução nos próximos dias, pese embora o caso suspeito agora notificado, sendo certo que sairão de quarentena a maior parte daqueles que estão sendo acompanhados.

Nisto diz acreditar que até ao fim desta semana estarão em supervisionamento apenas as pessoas que entraram na ilha na última viagem, antes de ser decretado a suspensão das ligações aéreas e marítimas inter-ilhas. São na sua maioria pessoas provenientes da Boa Vista.

Mesmo com poucas pessoas em quarentena domiciliar, Elísio Silva pede às pessoas para se manterem em casa e saírem somente em casos de urgência, como compra de produtos de primeira necessidade e alerta para quando o fizerem que não se esqueçam de lavar as mãos ao sair e entrar em casa. “É um vírus invisível e ninguém sabe onde pode estar, por isso temos que prevenir e andar sempre com álcool gel ou álcool 70% para desinfetar as mãos na rua” esclarece.

De realçar que a Delegacia de Saúde da ilha, já tinha registado anteriormente quatro casos suspeitos de covid-19, que deram resultados negativos.

O primeiro caso, recorde-se, remonta a 03 de Março, onde o suspeito era um cidadão nacional regressado de Portugal, sendo que o segundo suspeito deu entrada sete dias depois no HBS. O quarto suspeito foi isolado a 19 de Março, precisamente no dia do que o país registou o aparecimento do primeiro caso positivo de covid-19, que ocorreu na ilha da Boa Vista. O último caso suspeito como já referido foi levado para isolamento no dia 26 de Março, tendo as amostras dado negativo para Covid-19. Esta terça-feira junta-se mais um caso suspeito a este lote, que aguarda resposta das autoridades sanitárias.

De salientar que Cabo Verde regista neste momento seis casos positivos, sendo quatro na ilha da Boa Vista, com uma morte a lamentar e dois casos na cidade da Praia.