Filmou-se a lamber produtos no supermercado, foi detido por terrorismo

31/03/2020 17:37 - Modificado em 31/03/2020 17:38

“Quem tem medo do coronavírus?”, perguntava Cody Lee Pfister antes de começar a lamber uma fila inteira de desodorizantes, num supermercado.

© Reprodução

Um jovem norte-americano foi detido e acusado de fazer uma ameaça terrorista em segundo grau, depois de se filmar num supermercado, em Ohio, a lamber produtos, numa tentativa de fazer uma piada sobre o novo coronavírus.

Cody Lee Pfister, de 26 anos, natural do estado do Missouri, foi acusado pela procuradoria-geral do condado de Warren.

No vídeo acabou por se tornar viral no início do mês, Cody olha para a câmara e pergunta: “Quem é que tem medo do coronavírus?”. Depois lambe uma fileira de desodorizantes, num supermercado Walmart.

Recorde-se que as autoridades de saúde indicam que o vírus pode permanecer nas superfícies durante horas ou dias.

Por NM