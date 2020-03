Farmácias de São Vicente recebem ainda hoje stock de álcool, álcool gel e vitamina C

31/03/2020 17:04 - Modificado em 31/03/2020 17:04

As farmácias de São Vicente, vão receber ainda esta terça-feira, um stock de álcool, álcool gel e vitamina C, produtos estes que estavam esgotados há já algum tempo, devido a muita procura na sequência do covid-19.

Depois da ocorrência do primeiro caso suspeito de infeção por covid-19 em São Vicente, que remonta ao dia 02 de Março, levou a uma procura sem precedentes, nas seis farmácias do Mindelo, o que levou ao esgotamento, em pouco tempo, do stock de álcool, álcool gel e vitamina C.

As poucas entregas desses artigos não têm chegado para dar resposta à muita procura por parte da população da ilha, que tem deparado, sistematicamente, na porta destes estabelecimentos com avisos dando conta de não haver, álcool, álcool gel e vitamina C, que são neste momento alguns dos produtos aconselhados pelas autoridades sanitárias no combate à propagação do covid-19.

Sabe o NN que, na tarde desta terça-feira, as farmácias da ilha vão ser reabastecidas com estes produtos, de uma forma racionalizada para uma cobertura de cerca de 15 dias.

Para este fim-de-semana está previsto a chegada a São Vicente de uma outra remessa para reforçar as necessidades da população, caso a grande procura se mantenha.