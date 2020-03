Recluso de 20 anos assassinado na Cadeia de São Martinho

31/03/2020 16:20 - Modificado em 31/03/2020 16:20

Um jovem, na casa dos 20 anos, foi hoje assassinado por um companheiro de cela na Cadeia Central da Praia.

De acordo com informações recolhidas, o indivíduo foi atacado com uma arma branca, no pescoço, pelo companheiro de cela. Depois de receberem o alerta sobre a ocorrência, o recluso foi socorrido e transportado para o Hospital Agostinho Neto, onde chegou já sem vida.

As informações apontam que o jovem terá sido “apunhalado no pescoço com um objeto cortante”, por volta das 10H00.

No entanto, ainda não nos foi possível identificar os nomes da vítima e do suposto agressor.

Entretanto, a informação foi confirmada por guardas prisionais que prestam serviço no local e que não quiseram avançar mais pormenores, apenas que a vítima e o suposto agressor “eram amigos”.