Covid-19: Governo vai conceder moratória até 30 de Setembro de 2020 às empresas afectadas pela pandemia

31/03/2020 16:09 - Modificado em 31/03/2020 16:09

O ministro das Finanças, Olavo Correia, garantiu hoje que o Governo vai conceder uma moratória até 30 de Setembro deste ano, que prevê a proibição de revogação de linhas de créditos contratuais e a prorrogação ou suspensão de créditos até ao fim de Setembro.

As informações foram avançadas esta terça-feira, em conferência de imprensa realizada na cidade da Praia, onde o ministro das Finanças, vincou que será concedido esta moratória apenas às micro, pequenas, médias e grandes empresas e os particulares afetados pela pandemia do covid-19, quer em relação ao crédito à habitação e quer em relação aos demais créditos, desde que provem que não têm rendimento por terem sido “gravemente afetados” por esta pandemia.

O mesmo garantiu que as empresas e particulares que continuam a receber normalmente as suas remunerações, e a terem liquidez suficiente para fazer face aos seus compromissos, que continuem a cumprir com as suas obrigações.

Por outro lado, esclareceu que as empresas que são “incumpridores crónicos” não podem vir apresentar o covid-19 como argumento para obter a moratória, vincando que assim estaria a criar um risco para o sistema financeiro que seria de uma “grande irresponsabilidade”.

“Quem tinha incumprimento do passado, ou era incumpridor crónico não pode agora vir trazer o covid-19 como um argumento para a moratória, porque assim estaríamos a dar cabo da economia. Assim, após a pandemia não teríamos um sistema financeiro capaz de regularizar a economia. Seria irresponsável da nossa parte enquanto governantes. Não podemos tratar todos da mesma forma” salientou o ministro.

Olavo Correia esclareceu que quem comprovar que não pode pagar, em função do efeito da pandemia sobre o seu rendimento, terá as condições para renegociar essa moratória até Setembro deste ano, sendo que o processo de evolução do sistema bancário vai ser acompanhado pelo Governo e o Banco Central, para ver se continuam com esta medida ou ajusta-la em função das circunstâncias do momento.