Provedor de Justiça: “Temos um perigo grave para a nação, portanto tem de haver períodos de excepção”

31/03/2020 15:51 - Modificado em 31/03/2020 15:55

Foto: Inforpress

O Provedor de Justiça, António do Espírito Santo Fonseca, defende que embora muitos não concordem com a decisão do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, ao decretar o estado de emergência em Cabo Verde, devido ao novo coronavírus, os mesmos devem acatar as medidas decretadas, ao mesmo tempo que sugere que aquelas que estão a favor não olhem as pessoas que ponham objeções como se fossem inimigas.

O Provedor de Justiça reconhece as objecções e interrogações sobre o estado de emergência, justificadas e, de certo modo, têm “acolhimento na grande cautela que o Presidente da República utilizou na declaração do estado de emergência e na sua fundamentação”, refere em entrevista à Inforpress.

Assim sendo apela a todos o cabo-verdianos a, cingir, neste momento, a vencer esta ameaça, sem prejuízo de reconhecer que vai haver um pós-estado de emergência, alegando ainda que vai haver um período depois da covid-19 e neste período com estado de emergência as preocupações de certas pessoas, digamos que se justificam.

E em relação às medidas decretadas, nomeadamente no campo do funcionamento da Justiça, o provedor diz que estas “não tocam nos órgãos de soberania”.

E justifica, que não há nenhuma lei que está suspensa e portanto os tribunais permanecem intocados, assim como o ministério público. “O decreto presidencial foi redigido de tal forma que deixa ao governo toda a latitude para tomar as medidas que entender pertinentes dentro desse quadro”, completou.

Prosseguindo, António do Espírito Santo Fonseca acrescentou que poderá ser o Governo a estipular como os tribunais vão funcionar, mas “sem tocar nas competências, nos poderes” e “sem violar o princípio da separação de poderes”.

Perguntado se não representa um risco o Governo ter tanto espaço, o Provedor de Justiça replicou que “poderes de excepção são sempre preocupantes”, mas avisou que “o problema que se põe é o que é que temos entre mãos”.

“Temos um perigo grave para a nação, portanto tem de haver períodos de excepção. Aqueles que têm a responsabilidade de fiscalizar a aplicação do decreto presidencial e a aplicação do decreto de estado emergência tem de se por em campo e os seus poderes não foram diminuídos”, esclareceu.