COVID-19 – Rendimento Solidário no valor de 10 mil escudos mensal para trabalhadores do REMPE e trabalhadores por conta própria do setor informal

31/03/2020 01:05 - Modificado em 31/03/2020 01:05

Na sequência das medidas de proteção ao emprego, ao rendimento e às empresas, o governo, através de uma resolução do Conselho de Ministros, desta segunda-feira, 30 de março, aprovou medidas dirigidas à proteção social das famílias e à proteção do rendimento dos que operam no setor informal da economia e que ficam afetados pelas medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, o COVID-19.

De acordo com a resolução, as medidas destinam-se a assegurar a satisfação das necessidades básicas a nível de alimentação, do acesso à saúde, do rendimento familiar e de cuidados.

Portanto, as medidas incidem sobre as famílias que dependem economicamente do trabalho informal que, por motivos da mencionada crise, perdem seus meios de sustento de vida quase imediatamente, e que não têm nenhuma alternativa de rendimento diário; as crianças, pertencentes a agregados familiares mais vulneráveis e cujas principais refeições dependem do Programa de Alimentação Escolar; os idosos que vivem sozinhos e que atualmente frequentam Centros de Dia para assegurar, entre outras necessidades, a alimentação.

E para isso, recebem o Rendimento Solidário (RSO) que é uma prestação mensal de dez mil escudos correspondente a 50% do salário médio mensal dos trabalhadores por conta própria inscritos no Instituto Nacional da Previdência Social (INPS).

São elegíveis, ao RSO, os trabalhadores do Regime Especial das Micro e Pequenas Empresas, REMPE, ainda os trabalhadores por conta própria do setor informal da economia não pertencentes ao REMPE.

Ainda os trabalhadores das empresas privadas, dos jardins infantis e creches privados, não inscritos no INPS.

Entretanto, estes trabalhadores tem acesso a este rendimento social, se auferirem um rendimento médio mensal inferior ou igual a 20.000$00, no período anterior à declaração do estado de emergência, inscritos no Cadastro Social Único (CSU)

Ainda conforme a resolução, o Rendimento Solidário aos trabalhadores do regime REMPE é processado e pago pelo INPS e aos trabalhadores não pertencentes ao regime REMPE é processado e pago por ordem do MFIS ao Tesouro, através de Centro Nacional de Pensões.