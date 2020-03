Trabalhadores no Hotel Karamboa dizem que uma semana para realizar os testes é tempo demais mas… só lhes resta esperar

31/03/2020 00:50 - Modificado em 31/03/2020 00:51

Esta segunda-feira, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, anunciou que os trabalhadores dos resorts em quarentena na ilha da Boa Vista só serão submetidos aos testes de despiste da covid-19 dentro de uma semana.

Um anúncio que deixa os trabalhadores, apesar de existir agora uma data para realizarem os testes, indignados. É que segundo estes funcionários que estão desde do dia 19 de Março em quarentena no hotel Rui Karamboa, uma semana “está muito longe”.

Estes têm vindo a usar as redes sociais para pedirem uma resposta do governo, que foi dada esta segunda-feira, 30 Março, mas consideram apenas que esta é uma manobra para “acalmar os trabalhadores”, que têm feito “muto barulho” em torno da situação que vivem.

A porta-voz dos trabalhadores, mostra-se insatisfeita com tudo isso, porque à medida que os dias passam, sofrem mais stress, ansiedade entre outros problemas. “É uma situação incerta esta em que estamos. Não sabemos se um de nós está infectado, ou não. Ou quem está”, desabafa esta funcionária que acredita que esta é mais uma ação do governo para “cala-los e não exporem o que se passa com eles.

Querem saber qual o estado que se encontram, mas consideram que esperar mais uma semana para fazer testes, é inadmissível. “Já não acredito em nada, no entanto, não podemos fazer mais nada, a não ser aguardar”, admite.

Sobre o momento de quarentena, diz que por estes dias, vão ter militares e policiais a fiscalizar, para garantir que “não nos reunimos”, como aconteceu este fim de semana, em que reuniram fora dos quartos para em directo, na rede social facebook, mostrarem o seu desagrado com a forma que estão a ser “tratados pelo governo”.

Questionada sobre a possibilidade de um falso negativo, se os testes forem feitos mais cedo e dias depois vir a ser positivo, diz que não é um risco que queiram correr. “Mas já temos quase duas semanas aqui. E o técnico de manutenção estava aqui connosco”.

Por agora, conforme anunciou Arlindo do Rosário, as pessoas vão ficar nos quartos vão seguir as indicações e daqui a uma semana vão ser realizados testes para todo o pessoal que está la dentro. E em função dos resultados poderá haver outras soluções em termos de saída”, acrescentou.

Cerca de 400 trabalhadores dos hotéis Rui Karamboa e Rui Palace, na ilha da Boa Vista, estão em quarentena desde o dia o 19 de Março.

Nos dois hotéis foram registados quatro dos seis casos da Covid-19 registados até o momento em Cabo Verde, sendo três turistas e um funcionário.

Os outros dois casos são de dois cabo-verdianos, sendo um importado e outro de transmissão local, na cidade da Praia em Santiago.