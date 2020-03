Mindelo segundo dia do Estado de emergência: “Não posso ficar em casa senão morro de fome”

No primeiro dia útil do estado de emergência, esta segunda-feira, as ruas do Mindelo, durante o dia estiveram estiveram quase sem trânsito e com pouco movimento. Poucas pessoas e poucos carros a circular na cidade.

Um movimento pouco habitual pela cidade do Mindelo, que acordou no segundo dia da entrada em vigor do estado de emergência, uma medida tomada para impor maiores restrições na prevenção do novo coronavírus.

Ao segundo dia e primeiro dia útil, a população, pelo menos boa parte dos que antes se dirigiam diariamente para o centro da cidade, para os seus afazeres, para laborarem ou simplesmente passear pelas ruas, iniciou esta semana, como foi decretada, para que a população fique em casa, e apenas saia para o essencial.

A resposta parece estar a surgir, aos poucos. Nos bairros por exemplo, apesar da percentagem de pessoas nas ruas ter diminuído, encontramos alguns cidadãos que ainda não estão prontos para permanecerem em casa, mas parece que com esta imposição legal, com a polícia e militares a fiscalizarem, pode ser o suficiente para mudarem de ideais .

Embora os apelos ao senso de responsabilidade individual de alguns tenham até agora sido ignorados, como prova o burburinho usual em pontos, ou as pequenas festas particulares sendo organizadas, como aconteceu este fim de semana num bairro da ilha.

Com o país em estado de emergência, vendedores de roupa, de produtos para a casa ou de venda ambulante de produtos alimentícios, por exemplo, que costumam fazer negócio nas ruas de Mindelo, ficam sem fonte de sustento.

Carlos Duarte, que foi abordado pelo NN, sobre o porquê de estar nas ruas e não cumprir a determinação de ficar em casa, diz que, apesar do que muitos falam, se não sair de casa, não terá como se sustentar. “A pandemia, não vai durar duas semanas, ou quase três, o tempo que foi decretado o estado de emergência, de 20 dias. Pelo que vejo nas notícias ainda vai demorar, então o que faço, durante este tempo de incertezas” e sobre as medidas de apoios questiona como é que as pessoas vão ter acesso a elas.

Mas no entanto, admite que se tudo correr bem e se todos respeitarem, pode vir a ser ultrapassado mais rápido. “Cumpro a minha parte, na higienização e algum distanciamento social, mas infelizmente não posso ficar em casa”, frisa.

Christi Morais diz ter consciência de que esta é uma das medidas mais drásticas que foi tomada, que é muito desconfortável ficar em casa e que se trata de uma situação que afeta todas as pessoas. No entanto, lembra que os especialistas concordam que é uma medida eficaz na luta contra o coronavírus.

“Mas ninguém espera que as pessoas façam tudo de uma vez. Que acatem as imposições de um dia para outro”.

A declaração do estado de emergência, serve para tentar ao máximo manter as pessoas em casa e evitar a propagação e o contágio local do coronavírus, que já infectou em Cabo Verde seis pessoas – três turistas na Boa Vista e um cabo-verdiano e dois cabo-verdianos na Praia, sendo este um casal. Até agora há a registar uma morte.