FMI: O impacto do COVID-19 “afetará adversamente a economia de Cabo Verde em 2020”

31/03/2020 00:07 - Modificado em 31/03/2020 00:07

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a primeira revisão do programa de apoio a Cabo Verde.

O FMI diz que as perspectivas económicas para 2020 são obscurecidas pelo impacto esperado do COVID-19, resultante da crise económica global e das restrições de viagens que afetam adversamente os fluxos turísticos, o investimento direto estrangeiro e as remessas.

A instituição enfatiza ser necessária uma resposta política e um apoio coordenado dos parceiros de desenvolvimento, tendo em conta que o COVID-19 vai impactar fortemente a economia mundial e, consequentemente, os fluxos de turismo – o que por sua vez, vai afetar diretamente a economia de Cabo Verde durante este ano, de forma mais séria.

Conforme o ministro das Finanças, Olavo Correia, o país estava numa trajetória reconhecidamente positiva a todos os níveis. Entretanto, o trabalho agora terá que ser primeiramente na garantia do bem-estar dos cabo-verdianos e, em paralelo, na reconstrução das bases.

Ademais, o FMI, afirma que o impacto do surto de doença pandêmica por coronavírus (Covid-19) na economia global e nos fluxos turísticos afetará adversamente a economia de Cabo Verde em 2020, exigindo resposta política e apoio coordenado dos parceiros de desenvolvimento do país.

E que a perspectiva de médio prazo permanece positiva, embora os riscos sejam inclinados para o lado negativo. “Espera-se que o crescimento se recupere em 2021 e retorne à trajetória de médio prazo pré-COVID-19 de cerca de 5% à medida que a economia global se recuperar, e as autoridades mantêm seus esforços de reforma estrutural para melhorar o ambiente de negócios e aumentar a resiliência da economia a adversos choques”.

O programa apoiado pelo Instrumento de Coordenação de Políticas (PCI) de Cabo Verde foi aprovado em 15 de julho de 2019 para apoiar a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) das autoridades.

https://www.imf.org/