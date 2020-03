Santo Antão: A maioria está a cumprir o Estado de Emergência mesmo sem saber bem o que significa

30/03/2020 23:54 - Modificado em 30/03/2020 23:54

Na sua história como nação independente é a primeira vez que Cabo Verde vive num Estado de Emergência, isto devido a pandemia da Covid-19. Estado de emergência que está em vigor desde 29 de Março e vai até 17 de Abril.

Na ilha de Santo Antão, o NN quis saber como está a ser vivido o Estado de Emergência em algumas localidades e, segundo os nossos entrevistados, regra geral, está situação de excepção a ser cumprida nas suas localidades. Contudo salientam que ainda imperam algumas dúvidas por parte da população.

É o caso de Indzayz Fortes, residente em Povoação. Este salienta que as pessoas, na sua grande maioria, estão a cumprir com rigor estes dois primeiros dias do Estado de Emergência declarado pelo Presidente da República. Contudo, considera que são bastantes as pessoas que estão a “dormir” em relação à gravidade da situação actual do país.

Acrescenta que a maior dúvida de parte da população, principalmente a franja mais carenciada, relaciona-se com a forma como farão com a questão da subsistência. Mesmo com o anúncio de medidas por parte do Governo, este diz que muitos não estão por dentro, e por isso tem ajudado, na medida do possível, na explicação numa forma simplificada de como o Governo irá intervir junto deles.

“Encaro o que esta a passar como um mal necessário. Tento ao máximo cumprir as orientações e ajudar outras pessoas a entenderem o que se está a passar” assegura.

Já em Ponta do Sol, o nosso entrevistado frisa que neste momento Santo Antão vive um período calmo, e por isso as pessoas têm respeitado as medidas, como estar em casa e se saírem para rua cumprem sempre o distanciamento. Por isso garante que não há grupos nas ruas e nem pânico entre as pessoas.

Sobre o que representa, em si, o Estado de Emergência, este diz que muitas pessoas ainda estão pouco informadas.

No vale da Ribeira Grande, mais concretamente em Chã de Pedras, conversamos com Kelli Monteiro, que diz que muitas pessoas continuam a levar as suas vidas ao mesmo ritmo de antes desta pandemia. Mas enaltece que muitas outras estão consciencializadas com este problema de saúde pública que está a afectar o nosso país, e por isso estão de acordo com a medida tomada pelo PR. “Estou a cumprir todas as medidas, porque sei o quanto isso é essencial para o nosso bem-estar” sustenta.

Por sua vez, Clóvis Dias, natural de Boca de Coruja, assegura que as pessoas estão se consciencializando paulatinamente de que ficar em casa é o “melhor remédio” para se fazer face ao que considera ser um “inimigo invisível”. Nesta guerra, como diz, o melhor remédio é o isolamento social e seguir todas as recomendações do Governo e das autoridades sanitárias.

De acordo com o mesmo, a medida do PR em decretar o Estado de Emergência é acertada, porque a ameaça é real e está no país. “Visa efectivamente dar combate a esta pandemia obrigando as pessoas a cumprirem com o isolamento social. Pelo que tenho me apercebido, aqui no vale da Ribeira Grande as pessoas estão a cumprir as recomendações e o isolamento social, pairando um certo medo do que o futuro nos possa reservar” confidencia.

Para já diz que algumas pessoas continuam a trabalhar como é o caso das empregadas domésticas, sendo que a maioria ainda não está inscrita no sistema de previdência social, e também os trabalhadores da construção civil, recordando que a ilha atravessa três anos de secas cíclicas.