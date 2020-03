Mindelo: Ruas d’Morada praticamente desertas no 2º dia de Estado de Emergência – ver galeria de fotos

31/03/2020 00:24 - Modificado em 31/03/2020 00:25

No primeiro dia útil do estado de emergência, esta segunda-feira, as ruas do centro do Mindelo, durante o dia, estiveram quase sem trânsito e com muito pouco movimento. Poucas pessoas e poucos carros a circular na cidade do Mindelo. Confira na galeria de fotos abaixo.