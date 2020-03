Covid-19: Cabo Verde sem casos positivos nas últimas 24 horas

30/03/2020 18:48 - Modificado em 30/03/2020 18:48

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, garantiu hoje que o país não registou nenhum caso de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas. Salientou que neste momento existem quatro casos suspeitos, provenientes da cidade da Praia, da ilha do Sal e da Boa Vista. O caso suspeito anunciado ontem deu negativo.

As informações foram anunciadas em conferência de imprensa de actualização da covid-19 no país, onde afirmou que desses 4 casos, dois são da Cidade da Praia, um da ilha do Sal e outro da Boa Vista.

Sobre os casos positivos, este assegurou que estão bem e que o quadro clínico está a evoluir positivamente.

Já sobre a Linha Verde 800 11 12, que serve de apoio à população, a mesma fonte diz que já está a funcionar com a valência de apoio de 19 psicológicos que darão todo o apoio às pessoas que estão em quarentena nos hotéis e aos que estão em quarentena domiciliar, assim como a todos aqueles que precisarem de apoio psicológico.

Até este momento Cabo Verde registou seis casos positivos, sendo quatro na ilha da Boa Vista e dois na cidade da Praia.