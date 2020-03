“Livre circulação de equipamento médico é essencial para salvar vidas”

Na conferência diária de imprensa da Organização Mundial de Saúde, o diretor-geral referiu que livre circulação de equipamento médico é “vital”.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira sobre a evolução do novo coronavírus, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, revelou que falou com os ministros das Finanças dos países membros do G20 acerca da escassez de equipamentos de proteção pessoal e ventiladores.

“A livre circulação de equipamento médico é essencial para salvar vidas e combater a propagação da pandemia, assim como o impacto económico que esta terá”, referiu.

O apelo da OMS é que os países trabalham com as companhias para aumentar o nível de produção destes produtos essenciais.

“Especial atenção deve ser dada a países com menor desenvolvimento económico em África, na Ásia e América Latina”, referiu.

O diretor-geral da OMS reconheceu ainda que esta pandemia “está o drenar os sistemas de saúde de muitos países” e que há vários profissionais de saúde que ameaçam deixar os postos de serviço.

“Surtos anteriores mostraram-nos que quando os sistemas de saúde estão sobrecarregados, as mortes aumentam drasticamente”, referiu o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Apesar da pandemia que o mundo enfrenta, o diretor-geral da OMS refere que os serviços essenciais devem continuar. “Continuam a nascer bebés, vacinas continuam a ter de ser entregues e as pessoas ainda necessitam de tratamento para outras doenças”, acrescentou.

Manter a população informada sobre a duração das medidas implementadas deve também ser uma prioridade dos governos.

