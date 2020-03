Arlindo do Rosário: “Os testes devem ser feitos no momento certo para serem confiáveis”

30/03/2020 16:40 - Modificado em 30/03/2020 16:40

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, salientou, hoje, que somente dentro de uma semana se poderá fazer testes para covid-19 aos trabalhadores em quarentena nos hotéis Riu Karamboa e Riu Palace, na ilha da Boa Vista, para que os resultados sejam “confiáveis”.

O ministro disse entender a ansiedade das pessoas que estão confinadas aos dois hotéis na ilha da Boa Vista e que manifestaram ontem o seu descontentamento pela forma como o Governo tem lidado com a sua situação mas, esclareceu que a realização dos testes respeita orientações e directivas técnicas, por forma a garantir que os resultados sejam confiáveis.

Arlindo do Rosário afirmou que os testes aos trabalhadores em quarentena na ilha da Boa Vista serão feitos no momento certo. “Se os testes não forem realizados no momento certo, os resultados poderão ser eventualmente negativos e dias depois vir a ser positivo”.

“Quando acontece um caso positivo num determinado espaço devemos reforçar as medidas de confinamento nos quartos das pessoas, dar um período para termos a possibilidade de ter um resultado que seja confiável. Normalmente é uma semana” vincou o ministro da Saúde.

Neste momento estão em quarentena cerca de 400 trabalhadores nos Hotéis Riu Karamboa e Riu Palace, que foram de resto os dois primeiros locais no país onde se registaram os primeiros casos de covid-19 no país.