Governo perde o controlo: Trabalhadores na Boa Vista manifestam-se exigindo que sejam feitos testes – c/vídeo

30/03/2020 01:34 - Modificado em 30/03/2020 01:35

Os trabalhadores do Hotel Riu Karamboa, onde surgiu um caso confirmado de COVID 19 num técnico de manutenção, reuniram-se e manifestaram-se dentro do hotel exigindo ao governo que proceda aos testes de COVID 19 .

Depois da visita da médica os trabalhadores saíram dos quartos e reuniram-se num dos jardins do hotel, fazendo uma transmissão ao vivo no Messenger. Nas intervenções criticaram a postura do governo a quem acusam de os ter abandonado e ter deixado que ficassem três pessoas num quarto. Em pleno estado de emergência os trabalhadores terminaram a reunião gritando: queremos testes, queremos testes!