Covid-19: O acesso a alimentos será afetado negativamente devido a redução de renda e a perda de empregos

30/03/2020 01:19 - Modificado em 30/03/2020 01:19

O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, apela ao G20 para garantir a continuidade das cadeias de valor alimentar durante a pandemia do COVID-19.

O Diretor-Geral da FAO disse que os mercados mundiais de alimentos estão bem abastecidos, mas é necessário tomar medidas para garantir que os mercados nacionais e mundiais continuem a ser fontes transparentes, estáveis e confiáveis de abastecimento de alimentos.

À medida que a atividade económica desacelera devido à pandemia do COVID-19, o acesso a alimentos será afetado negativamente devido à redução de renda e à perda de empregos.

QU Dongyu, apelou os líderes dos países do G20 a tomar as medidas apropriadas para garantir a continuidade dos sistemas alimentares mundiais, particularmente quando se trata de acesso a alimentos para as populações mais pobres e vulneráveis durante a pandemia do COVID-19.

Declaração feita em Roma, à margem de numa reunião virtual extraordinária dos países do G20 sobre o COVID-19, cujo objetivo era estabelecer uma resposta global coordenada à pandemia e refletir sobre suas implicações humanas e económicas.

“A pandemia do COVID-19 está a afetar os sistemas alimentares e todas as dimensões da segurança alimentar em todo o mundo. Nenhum país é poupado”, disse QU Dongyu.

“Devemos garantir que as cadeias de valor dos alimentos não sejam interrompidas e que possam continuar funcionando bem, promovendo a produção e a disponibilidade de alimentos saudáveis, diversos e nutritivos”, afirmou.

O Diretor-Geral disse que restrições de contenção e movimentação podem atrapalhar a produção, processamento, distribuição e venda de alimentos, a nível nacional e mundial, e podem ter um impacto “sério e imediato” em pessoas com mobilidade reduzida.

“Os pobres e vulneráveis serão os mais atingidos e os governos precisarão fortalecer os seus mecanismos de previdência social para manter o acesso deles a alimentos”, acrescentou.