Estado de emergência: Reação às restrições

30/03/2020 00:59 - Modificado em 30/03/2020 00:59

A generalidade da população tem o “dever geral de recolhimento domiciliário” durante o estado de emergência, mas pode sair à rua em várias situações e os carros particulares só podem circular para as deslocações previstas no decreto divulgado este sábado e que significa que a generalidade da população deve evitar sair de casa além do necessário e o estipulado.

E diante de tantas leis e restrições, as pessoas questionam se podem sair de casa para dar uma volta pelas ruas ou ir a praia com amigos. A resposta é não, mas há a exceções.

Numa ronda pela cidade e alguns bairros, constata-se que a vida segue tranquila.

Desde das zero horas do dia 29 Março, este domingo, Cabo Verde encontra-se em estado de emergência, decretado pelo Presidente da Republica, com a duração de vinte dias, diante da pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, que tem feito vítimas por todo o mundo.

As restrições começaram ontem, e o foco foi restringir o comércio e serviços, como forma de fazer com que as pessoas fiquem em casa. Ainda as restrições para a circulação e recomenda-se sair de casa somente para o essencial, como “trabalhar, compra de bens essenciais” ou “passear animais de estimação”.

Sobre isso, algumas dizem que “dizem que temos que ficar em casa, mas não explicam como. Temos necessidades e não vamos ficar presos em caso. Hoje de manhã esteve aqui na zona alguns militares a falarem sobre isso, mas esta decisão, mesmo que seja para preservara a saúde das pessoas, acaba por ser desrespeitada”, diz um jovem da zona de Ribeira Bote.

No entanto, outros defendem esta medida. E apelam ao seu respeito. “Sabemos que não é fácil, mas certamente acho que será mais difícil e custoso, mas se não fazermos isso podemos ter custos irreparáveis”, expressou recordando que o país está em estado de emergência e “há normas que têm que ser acatadas por todos”.

No entanto, os que respeitam esta decisão apelam ao bom-senso e acima de tudo consideração pelo próximo. E enfatizaram o apelo para que a população siga as recomendações das autoridades e se desloquem o menos possível pelas ruas, permanecendo em casa.

“Este é um momento de união e de pensar nos mais velhos, porque eles vão sofrer primeiro. Esta é uma questão humanitária”.

Este domingo arrancou uma operação com mais de 250 militares do Comando da Primeira Região Militar de São Vicente nas ruas para sensibilizar os cidadãos sobre a epidemia da Covid-19 e para cumprir as orientações no quadro do estado de emergência.

Esta ação que arrancou ontem, 29 Março, com as Forças Armadas em massa e prosseguirá no período diurno e nocturno até o dia 17 de Abril, período durante o qual vigora o estado de emergência.

As regras são aplicáveis a todo o território nacional e reforçam algumas das medidas já tomadas quando foi anunciado o estado de calamidade.

No país já se registou, até ao momento seis casos positivos, sendo quatro na ilha da Boa Vista e dois na Cidade da Praia, ficando por confirmar os dois testes “inconclusivos”.

Entre os quatro casos positivos na ilha da Boa Vista, um resultou na morte um cidadão inglês de 62 anos.