São Vicente e o primeiro dia do estado de emergência: Muitos em casa outros como se nada fosse – c/vídeo

30/03/2020 00:43 - Modificado em 30/03/2020 00:43

Diariamente o Noticias do Norte vai fazer o ponto de situação. Registar se houver incumprimentos e relatar como é que a população está a reagir a esta medida.

Pela primeira vez em quase 45 anos de independência, o Estado de Cabo Verde decretou no sábado, 28 Março, o estado de emergência no país e suspendeu o direito de circulação aos seus cidadãos.

É uma medida extraordinária em tempos extraordinários, para travar a propagação do novo coronavírus.

Sendo domingo, o primeiro dia do estado de emergência, não se notou tanto assim, como é que a população da ilha de São Vicente reagiu à imposição de ficar em casa. No entanto, pela perspectiva dá para notar que muitos ficaram em casa cumprindo as recomendações do governo, outros, no entanto como se nada fosse, continuam a vida normalmente. Deu também para constatar que se no centro da cidade, ou bairros próximos, não havia pessoas nas rua, nos bairros periféricos isso já não acontecia. Por exemplo no mercado da Ribeirinha parecia um dia normal com bares abertos e tudo.

Alguns acreditam que esta decisão é preferível ter a centenas, até milhares de infetados pelo novo coronavírus, mas lembram que há também muitas pessoas que vão sofrer com as medidas.

“O estado de emergência vai ser muito difícil, porque há muitas famílias que dependem do negócio diário para ter alimento em suas casas”.