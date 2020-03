ARFSV garante que Campeonatos Regionais continuam “quando a luta contra a pandemia do covid-19 estiver ganha”

29/03/2020 19:18 - Modificado em 29/03/2020 19:18

O Campeonato Regional de Futebol de São Vicente que está suspenso desde 19 de Março, devido a pandemia do covid-19, em condições normais teria a última jornada disputada este domingo, 29 de Março. Para já o cenário é complexo devido a declaração do Estado de Emergência que se prolonga até 17 de Abril, mas o Presidente da ARFSV garante que as provas vão ser concluídas.

Cabo Verde atravessa um momento impar na sua história, devido a pandemia do covid-19, o que fez parar o país e com ele o desporto rei. Já numa altura que todas as competições futebolísticas, caminhavam para o seu término, o Ministério do Desporto em consonância com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, decidiram suspender por tempo indeterminado todos campeonatos regionais de futebol no país.

Em São Vicente as provas tiveram a sua suspensão precisamente após os jogos das meias-finais da Taça de São Vicente, que ditaram como finalistas o Falcões do Norte que eliminou o Farense e ainda o Batuque que por sua vez venceu a Académica. A final da Taça seria disputada a 04 de Abril, mas por agora terá que ser concertada.

Já o principal campeonato da ilha, a duas jornadas do fim a Académica lidera com 23 pontos, seguido do Batuque 22 e Mindelense 20. Mais abaixo surge o Derby 16, Castilho 15, Salamansa 13, Farense 13 e Falcões do Norte 6.

De frisar que a Micá até poderia sagrar-se campeã na 13ª dependendo da combinação de resultados. Para isso precisaria ganhar ao Derby e contar com derrotas do Mindelense frente ao Falcões (já despromovido) e do Batuque diante do Salamansa. Mas as contas estão agora suspensas.

Na segunda divisão quando estão disputadas 8 jornadas, ou seja, duas para o seu término, o Amarante lidera com 15 pontos, seguido pelo Ribeira Bote 14, Calhau 12, Corinthians 11, São Pedro 8 e Ponta d´Pom 5.

Contactado pelo NN, o Presidente da Associação Regional de Futebol na ilha, César Lima, afirma que a pretensão passa por terminar todas estas provas desportivas, quando a situação que o país está a atravessar voltar ao seu normal funcionamento.

O mesmo diz que até ao momento a possibilidade de dar por terminado as competições regionais, nem foi aventada e a prioridade é que sejam disputadas dentro do campo.Sobre as preocupações que alguns dos clubes têm colocado sobre a questão de assegurar os salários dos jogadores, onde a “Micá” foi a primeira publicamente a se manifestar, devido a interrupção das provas por força maior, o líder da ARFSV, diz-se ciente de que os clubes vão certamente encontrar a melhor forma para ultrapassar estas dificuldades, até quando a bola voltar a rolar no Municipal Adérito Sena. Isto certamente quando a luta contra a pandemia do covid-19 estiver ganha.