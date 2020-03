Portugal regista quatro casos positivos de Covid-19 importados de Cabo Verde: Não se sabe ainda as ilhas de proveniência

A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pelo Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, que avançou que os dados à disposição do Ministério da Saúde, provém de um relatório da situação epidemiológica em Portugal, do Serviço Nacional de Saúde, atualizado este domingo.

Artur Correia, salientou ainda que o Ministério da Saúde de Cabo Verde vai pedir mais informações e detalhes sobre estes quatro casos que deram entrada em Portugal, para se saber de qual ilha partiram e em quais hotéis é que estiveram hospedados.

Neste momento, conforme o mesmo, a preocupação é obter o número máximo de informações acerca destes casos e “intervir o mais rapidamente possível”, para tomar as medidas necessárias de acordo com o plano que a Direção Nacional tem delineado para a pandemia do Covid-19 em Cabo Verde.