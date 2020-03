Covid-19: Cabo Verde não registou nenhum caso nas últimas 24 horas – Actualizado

29/03/2020 17:47 - Modificado em 29/03/2020 18:51

Foto: Inforpress

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, assegurou este domingo que o nosso país não registou nenhum caso positivo de Covid-19 nas últimas 24 horas, apontando que os dois casos inconclusivos, verificados ontem na cidade da Praia, continuam inconclusivos. Dois contactantes da mulher infetada deram negativo.

Para já, segundo o DNS, o panorama continua na mesma em todo o país, isto depois de ontem ter sido diagnosticado mais um caso positivo no país, na ilha da Boa Vista, o que elevou para seis o número de infetados no país.

Artur Correia garantiu que os dois testes efetuados aos dois casos que deram inconclusivo ontem, os mesmos continuam a ter o mesmo resultado, pelo que serão repetidos dentro de dois ou três dias. Por outro lado, os testes efetuados a duas das pessoas que estiveram em contacto com a mulher do funcionário da Polícia Judiciária, infetada por covid-19, deram negativo.

Nesta mesma senda explicou que a mulher continua “assintomática” e o marido está a reagir bem.

Cabo Verde mantem assim, 6 casos positivos, sendo 4 importados, dois de nacionalidade inglesa, tendo um falecido e outro regressado ao seu país, assim como uma mulher de nacionalidade holandesa que também já se encontra na Holanda. O outro caso importado trata-se de um funcionário da PJ, que regressou recentemente de Portugal.

Os casos de contágio local são da mulher do referido agente e, ainda, um técnico de manutenção que estava de quarentena no Hotel Karamboa na Boa Vista, onde surgiu o primeiro caso no país.

De resto, foi para os funcionários do referido hotel que concentrou a maioria das atenções na conferencia de imprensa, onde Artur Correia, deixou a garantia que dentro de quatro dias a quarentena será concluída.

O mesmo diz entender a preocupação dos mesmos, tendo em conta o aparecimento do primeiro caso positivo de contágio local no hotel, considerando os mesmos de “heróis”.

Atualizado às 18h52