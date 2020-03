Boa Vista: Trabalhadores dos hotéis em quarenta exigem que sejam feitos testes a todos

29/03/2020 17:36 - Modificado em 29/03/2020 17:36

Através de vídeos enviados aos órgãos de comunicação e partilhados na rede, trabalhadores do Hotel Riu, um dos hotéis da Boa Vista que esta em quarentena, exigem que sejam os primeiros a saber quando surge um novo caso de infeção.

Alegam que acabam por ser informados por pessoas de fora. Esta situação esta a levar ao stress e desespero da maioria dos trabalhadores confinados. E mais grave, dizem e que acabam por estar juntos com os que possam estar infetados. Dão como exemplo o caso do técnico de manutenção que testou positivo e que antes frequentou os mesmo locais. Por isso, exigem que sejam feitos testes imediatamente a todos que estão em quarentena, de modo a se apurar quem está ou não infetado, e com isso mandar para casa os que venham a dar negativo.

O certo é que durante os sete dias que já dura a quarentena, o estado psicológico dos trabalhadores confinados vai se degradando e muitos começam a entrar em desespero, em particular depois que surgiu o primeiro caso positivo num trabalhador do Hotel Riu.