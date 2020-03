Unitel T+ e CVMóvel lançam campanha conjunta “Pack Fica em Casa”. Oferta gratuita de 2.000 Megas e 15 minutos de chamadas

“Cabo Verde e o mundo enfrentam momentos difíceis ditados pela pandemia do novo coronavírus, COVID-19. Nesta altura, a união, a solidariedade e o djunta mon são fundamentais na prevenção da doença e para ajudar a diminuir o impacto da pandemia na vida dos cabo-verdianos”.

Assim, a Unitel T+ e a CVMóvel, enquanto operadoras de telecomunicações comprometidas com a sociedade cabo-verdiana, decidiram unir esforços e adotaram algumas medidas por forma a contribuir para o bom funcionamento dos serviços a nível nacional e para minimizar os impactos desta pandemia no dia-a-dia da população:

“Trabalhar na otimização, robustez e melhoria da rede para assegurar a continuidade dos serviços prestados; Assegurar a capacidade de rede necessária para o adequado funcionamento do Estado; Alertar para tentativas de fraude; Promover a divulgação em todos os nossos canais de informações que visam sensibilizar a população para a adoção de boas práticas de prevenção e proteção para fazer face ao COVID-19; Colocar à disposição um conjunto de condições e ferramentas que permitem a todos estarem sempre ligados e poderem aceder aos nossos serviços on-line; Apoiar a comunidade”.

Neste sentido as duas operadoras nacionais lançam a campanha “Pack Fica em Casa” hoje, dia 29 de março. O “Pack Fica em Casa” é uma oferta gratuita de 2.000 Megas e 15 minutos de chamadas para qualquer operadora nacional, com validade até o dia 30 de abril.

A atribuição do “Pack Fica em Casa” é automática e destina-se a todos os clientes no estado activo da Unitel T+ e da CVMóvel. Esta ação de solidariedade digital promovida pelas duas operadoras de telecomunicações tem como objetivo permitir que “todos possam estar conectados e contactar os que mais gostam enquanto cumprem as orientações do Governo de ficar em casa e mostrar que a nação cabo-verdiana está unida nesta luta que é de todos”.