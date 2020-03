Regulamentação do estado de emergência: Encerramento de instalações e estabelecimentos

O Governo através Decreto-lei nº 36/2020 de 28 de Marco regulamenta a declaração do estado de emergência decretado pelo Presidente da República determina o encerramento das seguintes instalações e estabelecimentos:

a) Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;

b) Parques de diversões e parques recreativos para crianças;

c) Parques aquáticos;

d) Quaisquer locais destinados a práticas desportivas, de lazer, culturais e artísticas;

e) Outros locais ou instalações similares ou equiparados aos anteriores.

f) Auditórios, cinemas, salas de concerto, teatros, museus, monumentos, sítios arqueológicos ou similares, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso para efeitos de conservação e segurança;

g) Bibliotecas e arquivos;

h) Praças;

i) Polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiusos;

j) Campos, pavilhões ou quaisquer estruturas equiparadas para a prática de atividades desportivas;

Ginásios, academias, escolas de artes marciais, de ginástica e similares.

Encerramento de serviços

1. São encerradas as empresas públicas, serviços públicos da administração central e local, bem com as empresas privadas e demais atividades do comércio da indústria e serviços, com exceção de:

a) Farmácias e serviços de saúde, incluindo de veterinária;

b) Forças e serviços de segurança pública e privada, serviços de fiscalização, de proteção civil, bombeiros e serviços de guarda;

c) Serviços portuários, aeroportuários e conexos, designadamente, meteorologia e geofísica, controlo de espaço aéreo, aeronáutica civil, handling, alfândegas e despachantes oficiais, inspeções sanitárias e de pescas;

d) Atividades e serviços de produção, processamento, distribuição, venda e abastecimento de bens alimentares, de higiene e limpeza e outros bens essenciais;

e) Atividades de abastecimento de mercados;

f) Fornecimento de combustíveis e gás;

g) Serviços de limpeza e saneamento;

h) Serviços de produção, abastecimento, fornecimento e venda de água e eletricidade;

i) Órgãos de comunicação social;

j) Serviços de cuidados a vulneráveis e de emergência infantil;

k) Serviços de cuidados e assistência a filhos menores dos profissionais de saúde, das forças de segurança e de proteção civil;

l) Banco Central, bancos comerciais, sistemas de pagamentos e seguradoras;

m) Entidades reguladoras independentes;

n) Serviços de telecomunicações, de comunicações eletrónicas, e serviços de carga e recarga de saldo para comunicações móveis;

o) Serviços urgentes dos registos, cartórios e identificação civil;

p) Serviços urgentes dos tribunais judiciais e do ministério público, nos termos da lei;

q) Imprensa Nacional;

r) Previdência social e correios;

s) Serviços essenciais de receita fiscal;

t) Serviços essenciais dos órgãos de soberania;

u) Serviços essenciais da Provedoria da Justiça;

v) Serviços essenciais das Embaixadas;

w) Outros, sujeitos a autorização prévia devidamente fundamentada, pelo responsável do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros



