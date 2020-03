Regulamentação do estado de emergência: Confinamento obrigatório e dever geral de recolhimento domiciliário

29/03/2020



O Governo através Decreto-lei nº 36/2020 de 28 de Marco regulamenta a declaração do estado de emergência decretado pelo Presidente da República determina o confinamento obrigatório nas seguintes situações:

1 – Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou em outro local designado pelas autoridades sanitárias e de proteção civil:

a) Os doentes com COVID-19 e os infetados com SARS- Cov2; e

b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde e de proteção civil tenham determinado a vigilância ativa.

A violação da obrigação de confinamento, nos casos previstos no número anterior, constitui crime de desobediência qualificada, nos termos do nº 3 do artigo 356º do Código Penal.

Dever geral de recolhimento domiciliário

1. Os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos anteriores só podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para algum dos seguintes propósitos:

a) Aquisição de bens e serviços;

b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas quando devidamente autorizadas ou expressamente excecionadas no âmbito do presente diploma;

c) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

d) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência baseada no género bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial;

e) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, menores, progenitores, idosos ou dependentes;

f) Deslocações para participação em ações de voluntariado social, devidamente organizadas e autorizadas pela proteção civil;

g) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas;

h) Participação em atos processuais urgentes junto das entidades judiciárias e dos cartórios notariais e do registo civil;

i) Deslocação a postos de correio, previdência social, agências bancárias e seguradoras;

j) Deslocações de curta duração e de até 200 metros de distancia do local de residência, para efeitos de passeio dos animais de companhia e para alimentação de animais;

k) Deslocações para assistência médico-veterinária;

l) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre transito autorização emitido pelo Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB), no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

m) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;

n) Retorno ao domicílio pessoal;

o) Outras atividades de natureza análoga ou necessidade impreterível, desde que devidamente autorizadas.

2. Os veículos particulares apenas podem circular na via pública para realizar as atividades mencionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível.

3. Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas, à higienização permanente, ficando igualmente interditas quaisquer deslocações em grupos superiores a duas pessoas, com as exceção das crianças sob os seus cuidados

