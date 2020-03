Regulamentação do estado de emergência: Interdições de voos e ligações marítimas

29/03/2020 13:19 - Modificado em 29/03/2020 13:19



O Governo através Decreto-lei nº 36/2020 de 28 de Marco regulamenta a declaração do estado de emergência decretado pelo Presidente da República Em relação as Interdições de voos e ligações marítimas para Cabo Verde fica estipulado o seguinte :

São interditadas as ligações aéreas de Cabo Verde com países assinalados com a epidemia da COVID-19.

É proibida a atracação ou acostagem de navios de cruzeiro, recreio e veleiros, com proveniência do estrangeiro, salvo situações excecionais, devidamente fundamentadas, supervisionadas pelas autoridades de saúde e autoridades marítimas, garantindo-se que, em qualquer caso não haverá vindas a terra de passageiros ou tripulantes, com exceção dos nacionais, nem subidas a bordo.

É proibido o desembarque ou embarque, vindas a terra ou subidas a bordo, de passageiros ou tripulantes de navios internacionais de comércio e de pesca.

1. Excetuam-se dos números anteriores:

a) Os voos cargueiros;

b) A acostagem de navios de comércio e de pesca nos portos de Cabo Verde;

c) As operações de voo no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, enquanto aeroporto certificado no âmbito das operações de aeronaves bimotores com operação prolongada (ETOPS) e alternante em rota para aviões em situação de emergência técnica e/ou sanitária.