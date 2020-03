Estado de emergência: Direitos de reunião, manifestação e culto podem ser limitados

29/03/2020 00:19 - Modificado em 29/03/2020 00:19

O decreto presidencial que declara o estado de emergência estabelece que os direitos de reunião, manifestação e culto podem ser restringidos. Estabelece o decreto que podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes, com base na orientação da Direcção Nacional da Saúde, as restrições a estes direitos necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia do coronavírus, incluindo a limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo coronavírus.

Relativamente à liberdade de culto – podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas susceptível de potenciar a transmissão do novo coronavírus.

Leia o decreto na íntegra no seguinte link