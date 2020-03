Covid-19: Não se pode deter nem prender sem causa, em nenhum momento, durante o estado de emergência – Procurador

O procurador Vital Moeda diz, que toda pessoa que for detida pela polícia no decurso do estado de emergência, continua a ter os mesmos direitos que antes tinha.

De acordo com uma publicação de Vital Moeda no Facebook, para esclarecimentos a respeito de aspetos legais relacionados com o contexto de estado de emergência em que passamos a viver, devido a pandemia da Covid-19, o procurador responde sobre a possibilidade da polícia prender sem nenhum motivo e manter a pessoa detida por tempo indeterminado só porque vigora o estado de emergência.

Segundo o magistrado, um agente da polícia não pode, nunca, prender alguém sem motivo, e que a pessoa detida deve ser informada, obrigatoriamente, de, entre outros, que goza do direito de “saber os motivos claros da sua detenção, o que fez e qual o crime que cometeu”, ainda ser “entregue ao Ministério Público no prazo máximo de 48:00 horas (por isso os tribunais continuarão abertos para estes casos)”.

O procurador explica também que, o detido deve ser informado que pode constituir advogado e de informar a sua família ou pessoa próxima e do motivo da detenção.

E em caso de detenção ilegal, o direito a informação para efeitos de pedido de habeas corpus.

Em jeito de conclusão, o procurador Vital Moeda refere que “estes direitos não estão, nem nunca poderiam ser postos em causa por conta do estado de emergência pois, a constituição e as leis da república continuam de pé”.

Portanto, expõe que tudo isto resulta do “disposto nos artigos 15.º, 29.º, 31.º e ss da Constituição da República e 76.º e ss do Código de Processo Penal”.

