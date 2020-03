Mulher leva isolamento social à letra e vai às compras numa bolha

Empregados do supermercado acabariam por expulsar a mulher para fora do estabelecimento.

O Reino Unido vive um período de quarentena obrigatória por causa da propagação da pandemia do novo coronavírus, e são várias as pessoas que tomam precauções extra na hora de sair de casa.

Tudo aconteceu na cidade de Kent. Uma mulher precisava de ir às compras e decidiu sair de casa numa bolha insuflável, acabando por ir a rolar até ao supermercado.

Quando chegou ao estabelecimentos, os compradores ficaram confusos e pararam para olhar enquanto ela passava pelos corredores. Um homem seguia a seu lado e colocava as compras no cesto.

Após alguns instantes, um membro da equipa do supermercado interceptou rapidamente a mulher e pediu que esta fosse embora do estabelecimento. A segurança acabaria por escoltá-la para fora do supermercado.

