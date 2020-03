COVID-19: Mais um caso positivo na Boa Vista

28/03/2020 18:36 - Modificado em 28/03/2020 19:19

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário anunciou hoje mais um caso positivo de infeção por coronavírus na Boa Vista, salientando ainda que outros dois testes deram inconclusivo.

Conforme o ministro da Saúde, das 16 amostras que foram submetidos para teste, um dos três da Boa Vista deu positivo para coronavírus, enquanto outras duas deram negativo. Já em Santiago foram feitos 13 teste, sendo que dois deram inconclusivo e onze deram negativo.

O caso positivo na ilha da Boa Vista trata-se de um técnico de manutenção que estava em quarentena no Hotel Riu Karamboa, onde de resto surgiu o primeiro caso de infeção por coronavírus no país. Este torna-se no primeiro caso de contágio local na ilha, que passa agora a registar quatro casos positivos de coronavírus.

De salientar que o primeiro caso, um inglês de 62 anos faleceu, enquanto que o seu acompanhante já foi evacuado para a Inglaterra, e ainda uma holandesa que também já se encontra no seu país.

Já a ilha de Santiago continua com os mesmos dois casos, sendo um funcionário da Polícia Judiciária e a sua mulher. Neste momento aguarda-se pela realização de dois testes que deram inconclusivo. Resultados que deverão ser conhecidos nas próximas horas, conforme a mesma fonte.

Cabo Verde regista seis casos positivos de infeção por coronavírus, sendo quatro na ilha da Boa Vista e dois na ilha de Santiago.De realçar que à meia-noite de hoje o país entra oficialmente em estado de emergência, decretada pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e que se prolongará até a mesma hora do dia 17 de Abril.

Em atualizado às 19h20