Presidente da República decreta Estado de Emergência em Cabo Verde por um período de 20 dias

28/03/2020 15:53 - Modificado em 28/03/2020 15:53

Pela primeira vez, o país utiliza o instrumento previsto na Constituição da República, devido a pandemia do novo coronavírus, Covid -19. O estado de emergência vai ter a duração de vinte dias e entra em vigor, a partir das zero horas do dia 29 Março.

A autorização foi concedida pela Assembleia Nacional. Tudo isso para permitir que as medidas sejam reforçadas para evitar a propagação da doença no país.

No comunicado ao povo cabo-verdiano, o Presidente da Republica, Jorge Carlos Fonseca, afirma que neste momento em que o mundo e o país, está sendo assolado pela pandemia do coronavírus, Covid 19 que, e a todos ameaça com o seu sofrimento e destruição, com graves consequências sociais.

E pela sua natureza e riscos que acarreta, “somos convocados a realizar esforços de grande envergadura, que implica entrega total de sacrifícios importantes, como a renúncia temporária a bens essenciais ao exercício da nossa cidadania democrática plena, pela primeira vez na nossa história, somos obrigados em defesa da vida, da saúde e do bem-estar das pessoas, e da nossa sociedade, a utilizar um instrumento previsto na Constituição da Republica, que é a declaração do estado de emergência”.

Um estado que, segundo o Chefe de Estado, vigora temporariamente, como estabelecido na Constituição da República e que deve ser declarado, quando “importantíssimos interesses nacionais se encontram ameaçados”, justifica Jorge Carlos Fonseca.

“E estamos ameaçados pela grande pandemia, com grande capacidade de disseminação e destruição de vidas, saúde e economia, que se configura um estado excecional, que deve impor medidas excecionais.

Portanto, na qualidade de Presidente da República, assegura que a foi tomada em consciência e em pleno sentido da responsabilidade, a decisão, de declarar o estado de emergência e o decretar em todo o território nacional, durante 20 dias, a partir de 29 de Março, com objetivo de defender valores e direitos fundamentais do país, proporcionando as autoridades os meios legítimos para o combate mais alargado e mais eficaz no combate à pandemia.

Uma decisão justificada pelo chefe de Estado, com a necessidade, sobretudo, de poder dar ao governo as linhas ou quadro em que pode mover-se, adotando as medidas que entender que sejam necessárias, para evitar a disseminação do coronavírus e tomas as medidas relacionadas com as restrições ou suspensões de direitos fundamentais.

De relembrar que Cabo Verde regista cinco casos do Covid -19, três na ilha da Boa Vista e dois na cidade da Praia, Santiago, assim como uma vítima mortal.