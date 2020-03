O que é o Estado de Emergência?

28/03/2020 10:25 - Modificado em 28/03/2020 10:25

A Comissão Permanente da Assembleia Nacional autorizou o Presidente da República a declarar o Estado de Emergência em Cabo Verde por causa da situação da Covid-19.

O anuncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, dando conta que o período de Estado de Emergência irá da meia noite do dia 28 de Março até a meia noite do dia 17 de Abril.

Mas ainda não conhecemos o documento, o que deve acontecer após o anuncio a ser feito pelo Presidente da República.

Mas, segundo o Centro de Genebra para Governança do Setor de Segurança (DGAF), o estado de emergência geralmente é formado por duas estruturas: uma legal, que consiste na base legislativa e constitucional; e outra operacional, ou seja, o plano estratégico que será aplicado durante o estado de emergência.

Ambas as estruturas devem ser complementares, agindo em conjunto para dar uma melhor resposta à situação de emergência. Por conta disso, a estrutura operacional deve levar em consideração a estrutura legal, incluindo ainda os princípios do Direito Internacional.

A Constituição da República, no Artigo 266º diz que o estado de emergência será declarado, no todo ou em parte do território nacional, em caso de calamidade pública ou de perturbação da ordem constitucional cuja gravidade não justifique a declaração do estado de sítio.

O Artigo 267º esclarece que a declaração do estado de sítio ou de emergência deverá ser devidamente fundamentada e nela deverá ser indicado o âmbito territorial, os seus efeitos, os direitos, liberdades e garantias que ficam suspensos e a sua duração, que não poderá ser superior a trinta dias, prorrogáveis por igual período e com os mesmos fundamentos.

Resta aguardar a declaração para se entender a fundamentação e os direitos dos cidadãos que ficam suspensos. Pese ter havido consenso de todos os partidos políticos, do Presidente da República e governo, este tema não é consensual, pois existem correntes de opinião que estão contra a suspensão dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, originados pelo pânico numa situação transitória com receio que essa perda de direitos se mantenha depois, por isso defendem que “É crucial ter em mente a perspetiva de que numa sociedade livre um vírus é perigoso mas a destruição de direitos é fatal.”