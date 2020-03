Operárias da fábrica Afropants em São Vicente denunciam falta de um plano de contingência na prevenção do Covid-19

27/03/2020 23:30 - Modificado em 27/03/2020 23:30

A empresa portuguesa do setor têxtil “Afropants”, localizada no Parque Industrial do Lazareto, em São Vicente, que conta com mais de duzentos funcionários, na sua maioria mulheres, vieram denunciar o que “consideram ser o descaso da direção, que não obstante os avisos das autoridades sobre a criação de melhores condições para a prevenção da propagação do coronavírus, Covid -19, nada fizeram”.

As funcionárias com quem o NN falou questionam a atuação da empresa. “Como é possível o governo propalar a prevenção, se aqui no meu trabalho, não podemos prevenir porque tal não é possível, tendo em conta que na fábrica “Afropants”, com mais de 200 pessoas, estas trabalham quase umas em cima das outras sem qualquer meio de proteção”.

Levantam uma série de questões, dizendo que em “alguns locais dizem para se estar a mais de um metro e meio de distância, noutros pedem que entrem num espaço apenas duas pessoas de cada vez, mas no meu trabalho somos mais de 200 pessoas e continuamos a trabalhar como se nada estivesse a acontecer”.

Com medo e desesperadas com esta situação, com uma possibilidade de estarem em contacto, com o vírus, apelam a que medidas sejam tomadas. E não que venha a acontecer algo, para depois se tomarem medidas.

Contactada a direção da empresa aqui em S. Vicente, esta alega que medidas estão a ser tomadas, de forma a salvaguardar a saúde e bem-estar das funcionárias. A direção da empresa diz já tomou a decisão de suspender as atividades da fábrica, por questões de segurança, a partir do dia 31 deste mês de Março, após terem renegociado com o seu principal cliente a possibilidade de entregar metade de uma encomenda e o resto, quando houver condições para o regresso ao trabalho.

No entanto, a mesma espera que a paragem não seja de mais de um ou dois meses.