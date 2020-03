Parlamento autoriza PR a declarar o estado de emergência das zero horas do dia 28 até às 24h00 do dia 17 de Abril

27/03/2020 22:06 - Modificado em 27/03/2020 22:11

“A Assembleia Nacional acaba de autorizar o Presidente da República a declarar o Estado de Emergência a nível nacional das 00h00 do dia 28 até às 24h00 do dia 17 de Abril”, disse Jorge Santos, Presidente da Assembleia Nacional, à saída da reunião da Comissão Permanente.

Jorge Santos assegurou que a decisão foi tomada “por unanimidade dos votos” dos membros da Comissão Permanente que é constituída pelo Presidente da Assembleia Nacional, os vice-presidentes da AN, os Secretários da Mesa, os líderes parlamentares de cada partido e o representante dos deputados da UCID.

Hoje de manhã, o Presidente da República tinha solicitado à Assembleia Nacional a autorização para a declaração do Estado de Emergência para que as medidas tomadas pelo governo no combate à pandemia da COVID-19 possam caber “no quadro constitucional normal”.