Alibaba Group oferece máscaras de proteção, kits para testes e fatos especiais

27/03/2020 23:39 - Modificado em 27/03/2020 23:39

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, deu conta nesta sexta-feira, que o nosso país recebeu um donativo de Jack Ma, fundador do Alibaba Group, que contempla mascaras de proteção individual, kits para testes rápidos, fatos especiais.

A informação foi avançada na página oficial do PM, que salientou que este donativo surge na sequência da prevenção ao covid-19, onde o nosso país recebeu 100 mil máscaras de proteção individual, 20 mil testes rápidos, mil fatos de proteção, assim como outros equipamentos. “Os materiais chegaram na cidade da Praia num avião da Ethiopian Airlines, estando sob a liderança do Ministério da Saúde e da Proteção Civil” vincou UCS, garantindo que todo o equipamento vai ser distribuído por todo o país, juntamente com outros materiais que já foram adquiridos pelo Governo e outros oferecidos pelos parceiros internacionais e da diáspora.