S. Vicente: Jovem assassinada em Tchã d’Tiliza com 14 facadas

27/03/2020 23:34 - Modificado em 27/03/2020 23:34

Uma jovem de 24 anos de idade, de nome de Gisela Pires, morreu às mãos do companheiro esta sexta-feira, 27, na localidade de Tchã d’Tiliza, em S. Vicente.

Conforme pudemos apurar, o crime ocorreu na presença dos dois filhos do casal, quando Jair da Luz desferiu 14 golpes de arma branca na mulher, tendo esta chegado já sem vida ao Hospital Baptista de Sousa. Na sequência do acontecimento, o alegado homicida foi detido pela Polícia Nacional, em João d’Ebra, não se sabendo as motivações que o levaram ao local.

Até ao momento não se sabe o que esteve por detrás deste homicídio violento que ceifou a vida de mais uma jovem, precisamente no dia em que se comemora o Dia da Mulher Cabo-verdiana.