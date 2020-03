Presidente da República aguarda Governo e Assembleia para declarar o estado de emergência

27/03/2020 14:39 - Modificado em 27/03/2020 14:46

Face a pandemia do covid-19 que assola o mundo todo, onde Cabo Verde entra nas estatísticas já com cinco casos confirmados até ao momento, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, garante que após o encontro do Conselho da República, fica agora a espera do parecer da Assembleia Nacional, para decretar o Estado de Emergência, que será anunciada o mais tardar para a manhã deste sábado.

A decisão foi comunicada ao país, ao início desta tarde pelo Presidente da República, que invocou algumas razões para explicar a medida que considera tornar “mais eficiente a prevenção e o combate aos efeitos a epidemia aqui no país”, conferindo ao Governo total liberdade para tomar medidas para combater a disseminação do vírus.

Jorge Carlos Fonseca garante que espera decretar a situação de emergência devido ao Covid-19, ainda nesta sexta-feira, e o mais tardar para a manhã deste sábado, 28. Nisto explica que para ser efetivada “exige” do ponto de vista constitucional o parecer favorável por parte do Governo e da Assembleia Nacional para este efeito.

O Presidente salienta que esta a espera destas respostas por parte destas entidades, para poder formalizar o início da vigência do estado de emergência em Cabo Verde e definindo o quadro, os limites e as orientações para esta vigência.

Entre outros aspetos, o decreto restringe as liberdades em várias áreas e dá às autoridades vastos poderes para tomarem medidas que considerem necessárias para se impedir a propagação do coronavírus. Por fim, o Presidente da República afirma que estamos numa “luta pela sobrevivência” e que não será o estado de emergência que vai nos ajudar a ganhar esta luta. “O estado de emergência, a ser decretado, será mais um instrumento para ajudar e melhorar mecanismos desse combate. O fundamental será o combate individual” concluiu.