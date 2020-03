Ulisses Correia e Silva garante que Estado de Emergência vai ser declarado pelo PR

27/03/2020 12:09 - Modificado em 27/03/2020 12:09

Na sequência das medidas decretadas hoje para o sector informal, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou que todas as medidas surgem no quadro que o país vai passar a ter, após ser declarado o Estado de Emergência, em breve, pelo Presidente da República.

Nisto, afirmou que todas estas medidas visam oferecer condições a todos os serviços e empresas privadas para encerrar. “É um período que permite que todas as pessoas fiquem em casa. Só saindo de casa para questões emergentes, urgentes e necessárias. É a melhor forma de combate para esta doença que se propaga através de contágio e quando menos condições tiver para provocar este contágio menos possibilidade o teremos a propagar” esclareceu.Para o PM, se todos acatarem as medidas restritivas que o Governo já tem em andamento, menor será o período em que as mesmas vão vigorar. “Isso está nas mãos de todos” concluiu.