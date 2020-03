Covid-19: Governo atribui Rendimento de Inclusão Social a 8 mil famílias em situação de pobreza extrema

27/03/2020 12:01 - Modificado em 27/03/2020 12:01

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, face a pandemia do covid-19, anunciou esta sexta-feira, novas medidas que incidem sobre as famílias que dependem economicamente do trabalho informal, sendo que a maioria destas famílias vivem no mundo rural.

Em conferência de imprensa o PM, salientou também o apoio às crianças pertencentes a agregados familiares mais vulneráveis e os idosos que vivem sozinhos.

Conforme UCS, das 8 mil famílias em situação de pobreza extrema, que vão ser contempladas, 68% destas famílias vivem no mundo rural, o que representa um investimento mensal de 44 mil contos.

“Implementação de um Regime de Rendimento Solidário para trabalhadores do regime REMPE e por conta própria do setor informal, incluindo vendedores do comércio informal e dos mercados municipais. Fica garantido a esses trabalhadores um valor de 10 mil escudos por um mês. Com esta medida, prevê-se beneficiar 30 mil trabalhadores. O valor do investimento é de 300 mil contos, para um período de um mês” avançou.

Nisto garantiu, a assistência alimentar imediata a 22.500 famílias, correspondentes a cerca de 90.000 pessoas, cujo rendimento se situa abaixo do salario mínimo ou sem qualquer fonte de rendimento, o que representa um investimento de 21 mil contos.

Continuará a ser garantida a segurança alimentar a cerca 30.000 crianças que frequentam o sistema educativo e que pertencem a agregados familiares mais vulneráveis.

A mesma fonte anunciou ainda o reforço das ações de cuidados ao domicílio, destinados a idosos e pessoas dependentes que vivem isolados, com recurso ao recrutamento de trabalhadores sociais, cuidadores e voluntários para garantir assistência, em articulação com os serviços das Câmaras Municipais, da Proteção Civil e de Saúde. São assim 712 idosos dos Centros de Dia, que passarão a beneficiar de cuidados em casa.O custo total destas medidas emergenciais, para o período de um mês, é superior a 365 mil contos, garantiu Ulisses Correia e Silva.